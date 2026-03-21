Il governo ha deciso un taglio temporaneo delle accise sui carburanti, ma i prezzi alla pompa non sono diminuiti proporzionalmente. In alcune Regioni si paga meno rispetto ad altre, anche se l'abbassamento dei costi non supera quello delle accise. I consumatori continuano a osservare un divario tra le riduzioni ufficiali e le tariffe praticate dai distributori.

Il taglio temporaneo delle accise sui carburanti deciso dal governo Meloni non si sta traducendo in prezzi alla pompa ridotti della stessa misura. A tre giorni dall’entrata in vigore della sforbiciata di 20 centesimi al litro (24,4 con l’Iva), i ribassi risultano inferiori alle attese e disomogenei sul territorio, a conferma che il fenomeno non è imputabile a un rialzo del greggio ma potrebbe dipendere dalla tempistica degli approvvigionamenti. In nessuna regione si registra infatti una riduzione pari all’intero ammontare previsto. Secondo i dati del Mimit pubblicati sabato 21 marzo, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,713 euro al litro per la benzina e 1,966 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carburanti, il calo dei prezzi resta inferiore al taglio delle accise. Ecco le Regioni dove si paga di meno

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