Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che circa il 50% dei distributori ha ridotto i prezzi dei carburanti di 24 centesimi al litro. Nonostante questa diminuzione, il costo complessivo dei carburanti resta ancora superiore dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La notizia riguarda sia le aree urbane che le zone periferiche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala che quasi la metà dei distributori ha abbassato i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise ha permesso una riduzione media di 24,4 centesimi al litro su tutta la rete nazionale. I dati dell’Osservatorio Mimit confermano che l’11,4% degli impianti non ha rispettato il nuovo regime fiscale, portando invece a un aumento dei costi per gli automobilisti. La Guardia di Finanza riceverà l’elenco dei trasgressori per avviare controlli immediati. La geografia dei prezzi: dal centro urbano all’autostrada. Sulla rete stradale ordinaria, il costo medio della benzina si ferma a 1,734 euro al litro, mentre il gasolio è quotato a 1,978 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: 24 centesimi in meno, ma il 11,4%

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