Fino all'8 aprile la benzina costa 25 centesimi in meno | le misure nel decreto Carburanti del Governo

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino all’8 aprile, il prezzo della benzina sarà più basso di circa 25 centesimi grazie a un decreto del Governo. La misura prevede uno sconto sulle accise di benzina e gasolio, mentre il prezzo del GPL viene ridotto di circa 12 centesimi. Questa decisione interessa direttamente i consumatori e le compagnie petrolifere coinvolte nella distribuzione dei carburanti.

La misura principale del decreto carburanti consiste nello sconto di circa 25 centesimi sulle accise di benzina e gasolio e di circa 12 centesimi sul gpl. Un intervento tampone che durerà venti giorni, fino all'8 aprile. Tra le altre novità anche i crediti di imposta per i settori della pesca e dell'autotrasporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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