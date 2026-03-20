Fino all'8 aprile la benzina costa 25 centesimi in meno | le misure nel decreto Carburanti del Governo

Fino all’8 aprile, il prezzo della benzina sarà più basso di circa 25 centesimi grazie a un decreto del Governo. La misura prevede uno sconto sulle accise di benzina e gasolio, mentre il prezzo del GPL viene ridotto di circa 12 centesimi. Questa decisione interessa direttamente i consumatori e le compagnie petrolifere coinvolte nella distribuzione dei carburanti.

La misura principale del decreto carburanti consiste nello sconto di circa 25 centesimi sulle accise di benzina e gasolio e di circa 12 centesimi sul gpl. Un intervento tampone che durerà venti giorni, fino all'8 aprile. Tra le altre novità anche i crediti di imposta per i settori della pesca e dell'autotrasporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata...

Leggi anche: Carburanti, dal taglio delle accise (25 centesimi al litro) alle multe ai petrolieri. Tutte le misure del governo

Tutto quello che riguarda Fino all 8217 8 aprile la benzina costa...

Temi più discussi: Il governo ha tagliato l’accisa su diesel e benzina, ma solo per venti giorni; Governo: aumento dei carburanti – agevolazioni per autotrasporto e imprese ittiche; Carburanti, il governo taglia le accise: fino a 30 centesimi in meno al litro, diesel a 1,8 euro | Quattroruote.it; Decreto carburanti, da oggi taglio di 25 centesimi al litro.

Il governo ha tagliato l’accisa su diesel e benzina, ma solo per venti giorniLa riduzione, stabilita con un decreto-legge, è di 20 centesimi al litro e durerà al momento fino all’8 aprile ... pagellapolitica.it

Carburanti, scatta da oggi lo sconto di 25 centesimi: la misura durerà 20 giorniLa misura, valida fino all'8 aprile, costa mezzo miliardo e include controlli anti-speculazione. Il Pd critica il tempismo del provvedimento, arrivato a tre giorni dal referendum, definendolo di stamp ... varesenews.it

Nel decreto del Governo sono state previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Ital - facebook.com facebook

Caro carburanti, rialzi in Sicilia nonostante le misure del Governo Da oggi accise tagliate di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Ma resta alto il rischio di speculazioni: il @Codacons denuncia nuovi aumenti nei distributori dell'Isola @TgrRai x.com