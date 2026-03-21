Carburante troppo caro per la guerra in Iran la United Airlines taglia i voli | rotte e aeroporti interessati

United Airlines ha deciso di ridurre i voli a causa dell'aumento dei costi del carburante legato alla guerra in Iran. La compagnia ha annunciato tagli alle rotte e agli aeroporti coinvolti, adattando così la propria capacità di voli alle nuove condizioni di mercato. La decisione riguarda specifiche tratte e hub, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

La compagnia americana United Airlines ha annunciato il taglio della propria capacità di volo a causa dell'impennata dei costi del carburante per la guerra contro l'Iran. Nelle ultime tre settimane, i prezzi del greggio sono schizzati a circa 100 dollari al barile e secondo Scott Kirby, amministratore delegato di United «il prezzo del petrolio raggiungerà i 175 dollari al barile e non scenderà a 100 dollari al barile prima della fine del 2027». United Airlines taglia voli: «Carburante schizzato per la guerra all'Iran» Se i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali, il conto del carburante per United lieviterebbe di ulteriori 11 miliardi di dollari quest'anno, ha dichiarato Kirby in una nota ai dipendenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Carburante troppo caro per la guerra in Iran», la United Airlines taglia i voli: rotte e aeroporti interessati Articoli correlati Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivoLe vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran. Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran. Approfondimenti e contenuti su United Airlines «Carburante troppo caro per la guerra in Iran», la United Airlines taglia i voli: rotte e aeroporti interessatiLa compagnia americana United Airlines ha annunciato il taglio della propria capacità di volo a causa dell'impennata dei costi ... msn.com United Airlines taglia i voli per il caro carburante a causa della guerraUnited Airlines riduce le rotte aeree a causa dell'aumento dei costi del carburante. L'AD Kirby prevede prezzi del petrolio a 175 dollari ... lavocedivenezia.it