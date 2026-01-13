Cambio al vertice delle Stazioni Carabinieri di Gesualdo e Montefusco

Si sono recentemente verificati i cambiamenti ai vertici delle Stazioni Carabinieri di Gesualdo e Montefusco. Questi avvicendamenti mirano a garantire una presenza costante e un servizio efficace nel territorio, mantenendo la continuità delle attività di sicurezza e controllo. La riorganizzazione delle forze di sicurezza locali rappresenta un elemento importante per la tutela dei cittadini e la prevenzione dei fenomeni criminali.

Avvicendamenti al comando delle Stazioni di Gesualdo e Montefusco: continuità e presidio sul territorio. Il Maresciallo Capo Vincenzo Vitale è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Gesualdo, presidio territoriale con competenza anche sul comune di Villamaina. Il sottufficiale proviene dalla Stazione Carabinieri di Montefusco, dove gli subentra il Maresciallo Roberto Centrella. Quest'ultimo, militare di comprovata esperienza e professionalità, è stato chiamato a guidare il presidio che estende la propria competenza anche ai comuni di Santa Paolina e Torrioni. Le Stazioni dei Carabinieri rappresentano il cuore pulsante della presenza dell'Arma sul territorio: non solo presidio fondamentale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche punto di riferimento quotidiano per i cittadini, garantendo prossimità, ascolto e sostegno alle comunità locali.

