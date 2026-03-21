Durante un intervento televisivo, Giorgia Meloni è stata definita una bugiarda da Marco Travaglio in risposta a un’intervista concessa da lei a Mentana. La discussione si è svolta durante una trasmissione in cui Meloni ha parlato prima del silenzio elettorale, e Travaglio ha commentato le sue affermazioni, risultando particolarmente diretto nel suo giudizio. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, suscitando reazioni tra gli spettatori.

Giorgia Meloni è una bugiarda. Non che sia una novità, ma l’altra sera, approfittando del non avere l’ultima parola prima del silenzio elettorale da Mentana, ha esagerato. Oltre alle varie balle sulla riforma della giustizia, tirato dentro anche me e Il Fatto Quotidiano nella sua indecente campagna elettorale. Ha detto “molti di quelli oggi schierati per il NO in passato sostenevano questa riforma”. Non ha spiegato come facevamo in passato a sostenere una riforma che lei ha fatto in fretta e furia l’anno scorso e che quindi prima dell’anno scorso nessuno poteva avere letto né condiviso né osteggiato. E poi “il Pd era per la separazione delle carriere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cara bugiarda…”, la risposta di Marco Travaglio all’intervista di Giorgia Meloni da Mentana

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