“Soldatino obbediente”, questa la sensazione che il governo italiano trasmette in merito alla guerra in Iran secondo Marco Travaglio. Il giornalista ha definito “senza senso” la spiegazione di Guido Crosetto, ministro della Difesa, sulla sua vacanza a Dubai durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e attacca Giorgia Meloni: “Crollata la narrazione dell’Italia alleato privilegiato di Trump”. Le parole di Marco Travaglio Il rischio di essere "soldatino obbediente" sulla guerra in Iran L'attacco a Giorgia Meloni e Guido Crosetto Le parole di Marco Travaglio Nella puntata del 7 marzo di Accordi e Disaccordi, è intervenuto Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Iran, Marco Travaglio attacca Giorgia Meloni e Guido Crosetto: i rischi del "soldatino obbediente"

Leggi anche: Guido Crosetto: "Non ho interessi a Dubai, Giorgia Meloni non è furibonda con me"

Guido Crosetto nega le tensioni con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai, "falsità totale, incommentabile"Guido Crosetto ha smentito le voci di tensioni con Giorgia Meloni a causa del viaggio a Dubai e ha negato di avere interessi economici negli Emirati.

Tutto quello che riguarda Guerra Iran.

Temi più discussi: Guerra in Iran, Travaglio sorpreso dalle parole di Mieli che giustifica l’attacco di Trump: Sono basito; Iran, Travaglio a La7: Negli ultimi anni non ho visto niente di più terroristico del governo di Israele; Iran, da Travaglio al M5s ecco chi tifa per l’Iran degli ayatollah; Iran, Travaglio: La guerra serve a Trump per legittimare le violazioni del diritto internazionale, ma il consenso per lui cala.

Otto e Mezzo, Travaglio contro Mieli: Giustifichi attacco in Iran, basito - VideoScontro in diretta sulla guerra in Iran tra Marco Travaglio e Paolo Mieli. Il direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Otto e Mezzo su La7, si è detto sorpreso dalle parole del giornalista, ... adnkronos.com

Guerra in Iran, Travaglio sorpreso dalle parole di Mieli che giustifica l’attacco di Trump: Sono basitoScontro tra Travaglio e Mieli sulla guerra in Iran: il direttore del Fatto si dice basito per ogni giustificazione dell’attacco di Trump. la7.it

Iran, Presidente Parlamento: “se la guerra continua, a rischio produzione e vendita di petrolio” - facebook.com facebook

Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa» x.com