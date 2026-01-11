Verso l’evento Milano-Cortina in mostra i valori della maglia azzurra

In preparazione a Milano-Cortina 2026, a San Donato si inaugura una mostra dedicata ai valori e alla storia della maglia azzurra. Un’occasione per conoscere da vicino il significato di appartenenza e dedizione che accompagnano gli atleti italiani in questa importante manifestazione sportiva. L’esposizione offre un approfondimento sulla tradizione e l’identità che rendono unica la nazionale italiana.

In vista di Milano-Cortina 2026, arriva a San Donato la mostra che racconta i valori della maglia azzurra. Alla presenza dell'ex medaglia olimpica del nuoto Novella Calligaris, sarà inaugurata martedì alle 18 a Cascina Roma, "Tutte le sfumature dell'azzurro", un'esposizione fotografica itinerante che, promossa dall' Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d'Italia, celebra lo sport del Bel Paese attraverso immagini capaci di raccontarne l'intensità, il significato e la forza simbolica. Dal nuoto al fioretto, dal calcio alla vela passando anche per le discipline paralimpiche, la mostra propone una selezione di 40 fotografie finaliste del concorso nazionale promosso dall'Associazione, con scatti che attraversano specialità, generazioni e contesti diversi.

