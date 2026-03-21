Per la primavera 2026, molte star come Dove Cameron e Demi Moore mostrano ancora i loro capelli lunghi e curati. Non tutte le donne seguono la moda di cambiare spesso look, alcune preferiscono mantenere la stessa chioma e prendersene cura con attenzione. La scelta di conservare capelli lunghi rappresenta una preferenza personale, che non si discosta dalla tendenza generale della stagione.

Nuova stagione, nuovo taglio? Non sempre: per ogni donna impavida, incline al cambiamento, ve n’è almeno una al mondo che ama la sua lunga chioma e intende tenersela stretta, continuando a curarla come il più prezioso degli averi. Perché spesso è davvero così. Dunque, mentre la fresca aria di primavera alle altre mette in testa strane idee, il solo azzardo che lei contempla è scovare uno stratagemma di stile per rinnovarsi senza che si noti. O comunque non troppo. Ebbene, con la solita puntualità estrema, la soluzione è il panorama tendenze capelli a servirla: mentre il caschetto resta in vetta, tentando giornalmente celebrities e comune mortali e facendone puntualmente capitolare qualcuna, i tagli lunghi non smettono di sedurre con il loro insito fascino da sogno proibito e leggenda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Capelli lunghi (e come replicarli). Le ispirazioni delle star per la primavera 2026, da Dove Cameron a Demi Moore

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