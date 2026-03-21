Capacità di spesa delle famiglie Prato arretra di dieci posizioni

Prato si colloca oggi in una posizione più bassa nella classifica nazionale del reddito disponibile delle famiglie, evidenziando un calo di dieci posizioni rispetto al passato. La città perde terreno rispetto ad altre realtà italiane, con una diminuzione della capacità di spesa delle famiglie locali. La classifica evidenzia come Prato si sia spostata verso il basso rispetto alle altre regioni del Paese.

Prato arretra nella classifica nazionale del reddito disponibile delle famiglie e perde terreno rispetto al resto del Paese. È quanto emerge dall’analisi di Unioncamere–Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2024, che fotografano la capacità di spesa delle famiglie italiane. Se a livello generale il Mezzogiorno mostra una crescita più sostenuta (+3,38% rispetto al +2,84% del resto d’Italia), la città laniera si muove in controtendenza. Prato registra infatti una lieve flessione del reddito disponibile pari a -0,13%, un dato che la colloca tra le province in maggiore difficoltà insieme a Imperia (-0,03%), mentre Ancona segna un modesto +0,36%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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