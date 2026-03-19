Termometro Altroconsumo 2025 | lieve ripresa della capacità di spesa ma casa e salute restano un peso per le famiglie

Da periodicodaily.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 il Termometro Altroconsumo indica una lieve ripresa della capacità di spesa delle famiglie italiane, anche se le voci di spesa per casa e salute continuano a rappresentare un peso significativo. La ricerca evidenzia che, nonostante qualche segnale di miglioramento, la situazione economica di molte famiglie rimane fragile e complessa. I dati si basano su un’analisi delle abitudini di consumo e delle spese domestiche.

Nel 2025 le famiglie italiane mostrano un leggero miglioramento nella capacità di sostenere le spese, ma il quadro generale resta fragile. È quanto emerge dal nuovo Termometro Altroconsumo, l’indagine annuale che misura la tenuta economica dei consumatori e restituisce l’immagine di un Paese ancora sotto pressione, segnato da costi essenziali elevati e da una diffusa preoccupazione per il futuro. L’indice della capacità di spesa si è attestato a 49,3 punti su 100, in lieve ripresa rispetto agli anni precedenti, ma ancora insufficiente per parlare di una vera inversione di tendenza. Solo una famiglia su tre è riuscita a sostenere le spese senza difficoltà, mentre il 17% delle famiglie si trova ancora in una situazione di forte pressione economica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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