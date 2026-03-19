Termometro Altroconsumo 2025 | lieve ripresa della capacità di spesa ma casa e salute restano un peso per le famiglie

Nel 2025 il Termometro Altroconsumo indica una lieve ripresa della capacità di spesa delle famiglie italiane, anche se le voci di spesa per casa e salute continuano a rappresentare un peso significativo. La ricerca evidenzia che, nonostante qualche segnale di miglioramento, la situazione economica di molte famiglie rimane fragile e complessa. I dati si basano su un’analisi delle abitudini di consumo e delle spese domestiche.

Nel 2025 le famiglie italiane mostrano un leggero miglioramento nella capacità di sostenere le spese, ma il quadro generale resta fragile. È quanto emerge dal nuovo Termometro Altroconsumo, l’indagine annuale che misura la tenuta economica dei consumatori e restituisce l’immagine di un Paese ancora sotto pressione, segnato da costi essenziali elevati e da una diffusa preoccupazione per il futuro. L’indice della capacità di spesa si è attestato a 49,3 punti su 100, in lieve ripresa rispetto agli anni precedenti, ma ancora insufficiente per parlare di una vera inversione di tendenza. Solo una famiglia su tre è riuscita a sostenere le spese senza difficoltà, mentre il 17% delle famiglie si trova ancora in una situazione di forte pressione economica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Termometro Altroconsumo 2025: lieve ripresa della capacità di spesa, ma casa e salute restano un peso per le famiglie Articoli correlati Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. L'Abruzzo fa registrare una lieve ripresa occupazionale: +0,3% nel 2025, ma preoccupano i giovani "neet"Si riduce il tasso di disoccupazione, che arretra al 6,8%, con un miglioramento dello 0,4%, di poco inferiore alla media nazionale del 6,3% Striscia...