I Jalisse sono stati intervistati esclusivamente in merito alla loro partecipazione a Canzonissima, programma televisivo storico che tornerà su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Durante l’intervista hanno parlato della loro esperienza, della vittoria inaspettata e di un possibile ritorno a Sanremo nel 2027, affermando che torneranno in gara e che De Martino dovrà farsene una ragione.

Uno dei programmi più storici della tv italiana, Canzonissima, è pronto a tornare su Rai 1 con una nuova versione guidata da Milly Carlucci, che ha definito questo progetto una grande sfida professionale. Lo show sarà trasmesso in diretta dall’ Auditorium Rai del Foro Italico a partire da sabato 21 marzo alle 21:30 e accompagnerà il pubblico per sei settimane consecutive. Il cast ufficiale, annunciato attraverso un promo, riunisce numerosi artisti della scena musicale italiana, tra cui alcuni protagonisti recenti del Festival di Sanremo come Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi. Accanto a loro saliranno sul palco anche nomi affermati come Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Paolo Jannacci, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese e Jalisse. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Canzonissima”, intervista esclusiva ai Jalisse: “Fiumi di parole una scommessa, la vittoria fu inaspettata. Sanremo 2027? Torneremo in gara, De Martino dovrà farsene una ragione”

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