Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta con Prima o poi E nella serata cover duetterà con Fiorella Mannoia | la video-intervista

(askanews) – Michele Bravi torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo 2026. «Sanremo per me intanto è ricordo doppio, ricordo di infanzia perché Sanremo era il momento in cui con i nonni sul divanetto stavamo lì a guardare Pippo Baudo, è ricordo perché il mio vero battesimo professionale è stato proprio su quel palco con Carlo Conti, con il Diario degli errori. Ed ero un bimbo, mi ricordo proprio quando sono entrato la prima volta ho pensato alla sindrome dell’impostore: mi dicevo qua sopra ha cantato Mia Martini e adesso c’è sto ragazzino che non sa fare niente. Mi sentivo completamente fuori luogo, non che adesso sia cambiata troppo l’attitudine però ecco quel ricordo lì, quella goffaggine lì rispetto alle cose». 🔗 Leggi su Amica.it

Michele Bravi torna a Sanremo con una canzone che parla di fine degli amori e di crescita personale.

Sanremo 2026, Michele Bravi in gara con Prima o poiMichele Bravi torna sul palco di Sanremo, questa volta in gara con il brano

Testo canzone Prima o poi di Michele Bravi a Sanremo 2026 e significato/ Malinconia e smarrimentoTesto canzone Prima o poi di Michele Bravi a Sanremo 2026 e significato: il cantante racconta quanto è brutto sentirsi sempre e comunque inadeguati ... ilsussidiario.net

Sanremo, Michele Bravi: La prima volta avevo la sindrome dell'impostoreCon Prima o poi voglio mostrare la mia crescita Milano, 15 feb. (askanews) - Michele Bravi torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo 2026. Sanremo per me ... ilmattino.it

Daniel Bongioanni interpreta in LIS Ermal Meta, Michele Bravi e #Mazzariello. facebook

La copertina della canzone che porterò a #Sanremo2026 non poteva che essere questa. “Prima o poi” raccontata dallo sguardo di Mauro Balletti michelebravi.bfan.link/prima-o-poi/ x.com