Sabato 21 marzo torna in prima serata su Raiuno lo storico varietà musicale Canzonissima, riportando in scena uno dei programmi più iconici della televisione italiana, originariamente trasmesso dal 1956 al 1975 per dodici edizioni. La nuova edizione, condotta da Milly Carlucci, unisce musica, sketch e momenti di comicità, offrendo al pubblico un viaggio tra brani che hanno segnato la storia della canzone italiana. Sul palco si alterneranno artisti di grande rilievo come Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, Jalisse ed Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Canzonissima”, intervista a Leo Gassmann: “La musica non dovrebbe essere una gara. Sanremo? Sono soddisfatto di com’è andata”

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