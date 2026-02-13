Leo Gassmann torna a Sanremo più emozionato che mai | qui ci spiega il suo brano in gara Naturale La video-intervista di Amicait

Leo Gassmann partecipa a Sanremo 2026, portando il suo nuovo singolo “Naturale”. La motivazione di questa scelta deriva dalla voglia di condividere un messaggio autentico, che sente molto vicino. Durante un’intervista, il cantante ha spiegato che il brano nasce dall’esperienza di sentirsi davvero sé stesso, anche di fronte alle pressioni del palco. La sua partecipazione al festival rappresenta un momento importante della sua carriera, e lui si dice emozionato di poter salire di nuovo sul palco più famoso d’Italia.

(askanews) – Leo Gassmann sarà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il nuovo singolo Naturale. Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. GUARDA LE FOTO Leo Gassmann, le foto più belle tra social e album di famiglia. « Naturale è una canzone che parla di un arrivederci che è una tematica alla quale sono molto legato perché l’arrivederci nasconde sempre un velo di enigmaticità. Non è come l’addio che è un punto definitivo ma è un qualcosa viva in bilico che ti fa vivere in bilico nell’attesa di una risposta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Leo Gassmann torna a Sanremo più emozionato che mai: qui ci spiega il suo brano in gara Naturale. La video-intervista di Amica.it

