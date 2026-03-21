In occasione della conferenza stampa di Canzonissima, abbiamo incontrato Fausto Leali e Leo Gassmann. Durante l'evento, i due artisti hanno parlato dei loro progetti e delle esperienze musicali, condividendo alcuni dettagli sul loro percorso e sul ruolo nel programma. Leali e Gassmann hanno risposto alle domande riguardanti la loro partecipazione e le aspettative per le prossime puntate.

In occasione della conferenza stampa di Canzonissima, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Fausto Leali e Leo Gassmann che rappresentano a pieno questa trasformazione del programma che torna in onda dopo anni Questa sera, dalle ore 21.30 andrà in onda la prima puntata diCanzonissima.Milly Carlucciriporta in auge uno dei format storici italiani e per l’occasione ha scelto un cast d’eccezione. Tra questi:Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gassmann, Malika Ayane, Vittorio Grigolo, Irene Grandi, i Jalisse, Enrico Ruggeri, Elettra Lamborghini, Elio e le storie tese, Fausto Leali e Arisa(che subentrerà dalla seconda puntata). E poi artisti che faranno meno puntate comeEnzo Jannacci e Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima, generazioni a confronto: Fausto Leali e Leo Gassmann | INTERVISTE

Articoli correlati

“Canzonissima”, intervista a Leo Gassmann: “La musica non dovrebbe essere una gara. Sanremo? Sono soddisfatto di com’è andata”Sabato 21 marzo torna in prima serata su Raiuno lo storico varietà musicale Canzonissima, riportando in scena uno dei programmi più iconici della...

Leggi anche: Chi è Leo Gassmann a Sanremo 2026: età, altezza, peso, padre Alessandro Gassmann

Contenuti e approfondimenti su Fausto Leali

Temi più discussi: Il ritorno di Canzonissima e la fine del Festival di Sanremo; Canzonissima, lo sfogo di Cocciante svela il bluff e Milly Carlucci ammette: Non ci sono concorrenti e non è una gara; Canzonissima domani 21 marzo la prima puntata: cast, giuria e novità del ritorno in tv di un grande classico.

Torna la nuova Canzonissima con Carlucci, e da quella storica spunta Leali / videoLa musica torna protagonista del prime time Rai che si affida all'effetto 'nostalgia' con una Canzonissima tutta da scoprire che, pur guardando a ieri, si cimenta nel racconto contemporaneo con uno de ... ansa.it

Canzonissima 2026, tutti i nomi svelati e come funziona lo spettacoloMilly Carlucci ha presentato il cast di Canzonissima 2026: un mix di veterani e artisti giovani e la formula di voto che deciderà la Canzonissima di puntata ... notizie.it

[Anni60-Musica]-Hit Parade 45 g. del 16-22 / 03 / 1969: 01 - Ma che freddo fa - Nada 02 - Zingara - Bobby Solo 03 - Bada bambina - Little Tony 04 - La pioggia - Gigliola Cinquetti 05 - Tu sei bella come sei - Mal dei Primitives 06 - Un'ora fa - Fausto Leali 07 - O facebook

Fausto Leali vota Si Fiorella Mannoia vota No Referendum Playlist x.com