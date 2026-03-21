Canzonissima 2026 torna su Rai 1 con una modifica significativa: i partecipanti gareggeranno con i brani, non più con i cantanti. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato questa innovazione, che rappresenta una svolta rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione si prepara a proporre un formato diverso, concentrandosi sulla competizione tra le canzoni stesse invece che sui performer.

Il ritorno di Canzonissima su Rai 1 porta con sé una novità che ribalta completamente il concetto tradizionale di gara musicale televisiva. A partire da questa sera, in prima serata, Milly Carlucci condurrà sei puntate dello storico varietà musicale con un regolamento innovativo: a competere non saranno gli artisti, ma i brani che porteranno sul palco. Come spiegato dalla stessa conduttrice in un video diffuso sui canali ufficiali della trasmissione, gli interpreti presenti nel cast non saranno veri e propri concorrenti. Il meccanismo prevede che siano le canzoni a essere votate e a competere tra loro nel corso delle puntate, mentre gli artisti avranno il ruolo di portavoce musicali di un repertorio legato ai temi delle singole serate. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Canzonissima 2026, la rivoluzione di Milly Carlucci: “Gareggeranno i brani, non i cantanti”

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