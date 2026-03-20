Torna Canzonissima La sfida di Milly Carlucci | Omaggio ai brani d’autore

Torna “Canzonissima” su Raiuno, condotta da Milly Carlucci, con un omaggio ai brani d’autore. Il programma riprende un format storico, trasmesso per dodici edizioni tra il 1956 e il 1975, quando le trasmissioni erano in bianco e nero. La prima puntata del nuovo ciclo si svolge di sabato sera, portando in tv un format che unisce nostalgia e musica.

C’è qualcosa di nuovo, anzi di antico nel sabato sera di Raiuno. Un titolo e un programma ripescati dalla televisione che fu, andato in onda per dodici edizioni, dal 1956 al 1975, quando le trasmissioni erano ancora in bianco e nero. Chissà, sarà per nostalgia o per mancanza di idee, nella speranza che quello che ha avuto successo un tempo, possa piacere ancora. In realtà operazioni dagli esiti incerti, come dimostrato dalla riproposta nel 2016 di Rischiatutto con la conduzione di Fabio Fazio e poi nel 2018 di Portobello affidato ad Antonella Clerici. Ma tant’è, da domani in prima serata torna dopo cinquantuno anni Canzonissima, sei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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