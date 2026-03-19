Canzonissima 2026 prenderà il via il 21 marzo in diretta su Rai1. La trasmissione, un classico della televisione italiana, tornerà con Milly Carlucci nel ruolo di conduttrice e vedrà la partecipazione di vari cantanti in gara. La giuria sarà composta da diversi esperti che giudicheranno le esibizioni degli artisti durante le serate. La manifestazione torna dopo alcuni anni di assenza.

Canzonissima 2026 è pronta per partire in diretta su Rai1. Si tratta di un titolo storico dell’allora Programma Nazionale che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. La nuova edizione, in onda da sabato 21 marzo per sei settimane, si presenta con un format originale e contemporaneo, capace di celebrare il grande patrimonio della musica italiana mettendo al centro gli artisti e le loro storie. Il programma, condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, vede la partecipazione di grandi nomi che hanno segnato la storia della canzone italiana e continuano a entusiasmare il pubblico: Riccardo Cocciante,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Canzonissima 2026 con Milly Carlucci al via il 21 marzo: giuria e cantanti in gara

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