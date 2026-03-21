canzonissima 2026 diretta prima puntata

Sabato 21 marzo 2026 segna il ritorno di Canzonissima in televisione, dopo 51 anni dall’ultima puntata. La prima diretta della nuova edizione vede protagonisti conduttori e concorrenti che si preparano a tornare sul palco dello storico programma. La prima puntata sarà trasmessa in prima serata e introdurrà il format rivisitato per questa nuova stagione.

Anticipazioni prima puntata di sabato 21 marzo 2026. Per Canzonissima è arrivata l’ora del ritorno in onda, 51 anni dopo l’ultima volta. In diretta su Rai 1 dalle 21.30, Milly Carlucci torna nella ‘tana’ di Ballando, l’Auditorium del Foro Italico, Roma, e dà il via al revival del celebre show muciale. I cantanti e le canzoni del debutto. In gara le canzoni, e non i cantanti, a cominciare dalla prima puntata dedicata alla ‘canzone del cuore’, ovvero il brano di altri artisti che ha ispirato la carriera dei protagonisti di Canzonissima 2026. Le esibizioni di questa sera sono: Enrico Ruggeri – Lontano dagli occhi. Fabrizio Moro – Il mio canto libero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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