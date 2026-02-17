iPhone pieghevole in arrivo | potrebbe trasformare il tuo smartphone in un mini iPad tascabile

Apple lancerà un iPhone pieghevole tra il 2026 e il 2027, spinta dalla crescente domanda di smartphone più versatili. La società ha registrato diversi brevetti e condotto test su prototipi che si aprono e chiudono, simili a mini tablet tascabili. L’obiettivo è offrire un dispositivo compatto ma capace di allargarsi per favorire la navigazione e la visualizzazione di contenuti. Le prime immagini trapelate mostrano un modello con uno schermo flessibile che si piega senza problemi, pronto a cambiare il modo di usare il telefono.

Apple si prepara a rivoluzionare il mondo degli smartphone con il suo primo iPhone pieghevole. Dopo anni di rumor e brevetti, il dispositivo dovrebbe debuttare tra l’autunno 2026 e il 2027. Il progetto principale è un iPhone Fold in stile “ libro ”, pensato per offrire uno schermo interno simile a un iPad mini pur restando compatto una volta chiuso. Parallelamente, è stato studiato anche un iPhone Flip a conchiglia, più compatto e tascabile, ma la sua produzione dipenderà dal successo del Fold e probabilmente arriverà solo nel 2028. La strategia di Apple punta a un debutto graduale, testando prima la tecnologia e poi introducendo varianti orientate a stile, portabilità e fotografia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - iPhone pieghevole in arrivo: potrebbe trasformare il tuo smartphone in un mini iPad tascabile L'iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia Apple L'iPhone 18 potrebbe rappresentare il primo modello pieghevole della storia Apple, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti. Dall'iPhone pieghevole al "libro" di Motorola: ecco gli smartphone del 2026 Nel 2026, gli smartphone continuano a evolversi con innovazioni come i modelli pieghevoli e dispositivi ispirati ai classici libri, come quelli di Motorola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Apple, non solo Fold: test in corso anche su un iPhone pieghevole in formato flip; Apple testa un iPhone pieghevole in stile flip; Dai virus agli account TikTok cancellati, le ultime notizie tech; iPhone 18 Pro e Pro Max: cinque grandi novità in arrivo secondo un analista. Apple sviluppa iPhone pieghevole a conchiglia, sfida diretta ai FlipiPhone pieghevole a conchiglia: cosa sta davvero testando Apple Secondo fonti della supply chain citate dal leaker asiatico Fixed Focus Digital, Apple ... assodigitale.it Apple valuta con prudenza l’iPhone Flip ma spinge sul primo FoldiPhone Fold in arrivo: cosa cambia con il primo pieghevole Apple Il primo iPhone pieghevole è atteso dagli analisti tra settembre 2026 e il 2027, con ... assodigitale.it Secondo Bloomberg, iPhone 18 Pro offrirà solo piccoli aggiornamenti rispetto ai modelli attuali; riflettori puntati sul primo iPhone pieghevole. https://tech.everyeye.it/notizie/iphone-18-pro-iphone-17s-pro-cosa-dicono-rumor-859960.htmlutm_medium=Social facebook Apple testa un iPhone pieghevole a conchiglia in stile Flip ispazio.net/2194603/apple-… x.com