Un residente di Mede ha riconosciuto i ladri grazie al suo smartphone e ha subito attivato l’allarme. La telecamera installata in casa ha immortalato i malviventi mentre cercavano di entrare, permettendo all’uomo di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Grazie alla sua reazione rapida, i ladri sono stati catturati prima di portare via oggetti di valore. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e ha arrestato i sospettati. La vicenda si è conclusa con il fermo dei ladri e il furto evitato.

Mede (Pavia), 20 febbraio 2026 – Si è rivelato provvidenziale l' allarme collegato al telefono del proprietario. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno bloccato uno dei due malviventi e recuperato buona parte della refurtiva. Ora è caccia al complice. L’allarme. Tutto si è svolto in pochi, concitati minuti. Il proprietario di casa ha ricevuto una notifica sospetta sul proprio smartphone: controllando l'applicazione collegata all'impianto di sicurezza, ha notato chiaramente due individui sconosciuti e travisati, che si erano appena introdotti all'interno della sua abitazione. Mantenendo la lucidità, l'uomo non ha perso tempo e ha immediatamente contattato la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Voghera per denunciare l'intrusione in corso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dallo smartphone vede i ladri in casa e dà l’allarme: un arresto e furto sventato a Mede

