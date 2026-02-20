Dallo smartphone vede i ladri in casa e dà l’allarme | un arresto e furto sventato a Mede
Un residente di Mede ha riconosciuto i ladri grazie al suo smartphone e ha subito attivato l’allarme. La telecamera installata in casa ha immortalato i malviventi mentre cercavano di entrare, permettendo all’uomo di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Grazie alla sua reazione rapida, i ladri sono stati catturati prima di portare via oggetti di valore. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e ha arrestato i sospettati. La vicenda si è conclusa con il fermo dei ladri e il furto evitato.
Mede (Pavia), 20 febbraio 2026 – Si è rivelato provvidenziale l' allarme collegato al telefono del proprietario. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno bloccato uno dei due malviventi e recuperato buona parte della refurtiva. Ora è caccia al complice. L’allarme. Tutto si è svolto in pochi, concitati minuti. Il proprietario di casa ha ricevuto una notifica sospetta sul proprio smartphone: controllando l'applicazione collegata all'impianto di sicurezza, ha notato chiaramente due individui sconosciuti e travisati, che si erano appena introdotti all'interno della sua abitazione. Mantenendo la lucidità, l'uomo non ha perso tempo e ha immediatamente contattato la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Voghera per denunciare l'intrusione in corso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Furto in casa sventato: ladri in fuga nelle campagne sannite
Leggi anche: Merlino, sventato maxi-furto di rame da 400 chili: ladri sorpresi nel cortile della PrysmianLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I futuri smartphone top di gamma potrebbero avere fotocamere da selfie da 100 Megapixel, sarà questo il prossimo trend?; Oppo Find X9 Ultra si fa vedere in una foto dal vivo: conferme sulla fotocamera; Il proprietario della palestra vede il ladro sullo smartphone e chiama il 112: colpo sventato; Neve in Oltrepo, fino a 30 centimetri nella notte: spartineve in azione da Rivanazzano al Brallo.
Vede i ladri in casa dallo smartphone e chiama i carabinieri: bloccato uno dei malviventi, refurtiva recuperataMEDE. Tutto si è svolto in pochi, concitati minuti. Il proprietario di casa ha ricevuto una notifica sullo smartphone e. controllando l'applicazione collegata all'impianto di sicurezza, ha notato ... laprovinciapavese.gelocal.it
Fontanafredda, vede il ladro in casa dallo smartphone mentre è in vacanza e lo fa arrestare: bloccato mentre fuggivaI ladri sono da sempre uno degli incubi più temuti durante le vacanze estive: il momento in cui le persone sono in viaggio e le case rimangono incustodite. E' quello che è successo ad un turista nella ... ilmessaggero.it
MEDE - Il cittadino di Mede è accorto che i ladri erano entrati nella sua abitazione grazie a una notifica arrivata sullo smartphone ed è riuscito a sventare il furto allertando tempestivamente i Carabinieri. - facebook.com facebook