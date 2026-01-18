Lavoratori in nero nel cantiere dell'asilo nido comunale | imprenditore denunciato nel Casertano

Durante un'ispezione dei carabinieri del Nil a Castel Morrone, nel Casertano, sono stati individuati tre lavoratori in nero nel cantiere dell’asilo nido comunale. L’attività di costruzione è stata immediatamente sospesa e l’imprenditore responsabile è stato denunciato. Questo episodio evidenzia l’importanza dei controlli sul rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri pubblici.

I controlli dei carabinieri del Nil hanno portato alla scoperta di tre lavoratori in nero nel cantiere per la costruzione di un asilo nido comunale a Castel Morrone, nella provincia di Caserta; l'attività è stata sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lavoratori in nero nel cantiere dell’asilo: denunciato un imprenditore nel Casertano

Un imprenditore nel Casertano è stato denunciato dai carabinieri e dall’ispettorato del lavoro per aver impiegato lavoratori in nero in un cantiere di un asilo. Sono state riscontrate anche gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a verificare il rispetto delle normative e a garantire condizioni di lavoro regolari e sicure. Leggi anche: Nel nuovo asilo nido comunale il nome sarà deciso dai bambini La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Lavoratori in nero sul cantiere dell’asilo nido comunale: lavori sospesi https://ebx.sh/DtSbG3 - facebook.com facebook Castel Morrone, lavoratori in nero nel cantiere dell'asilo: denunciato imprenditore x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.