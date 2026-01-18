Lavoratori in nero nel cantiere dell’asilo | denunciato un imprenditore nel Casertano

Un imprenditore nel Casertano è stato denunciato dai carabinieri e dall’ispettorato del lavoro per aver impiegato lavoratori in nero in un cantiere di un asilo. Sono state riscontrate anche gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a verificare il rispetto delle normative e a garantire condizioni di lavoro regolari e sicure.

Utilizzo di lavoratori in nero e rilevanti carenze in materia di sicurezza: sono i motivi che hanno portato i carabinieri di Castel Morrone, nel casertano, e quelli dell’ispettorato del lavoro a denunciare un imprenditore. Nei suoi confronti sono state erogate ammende e sanzioni amministrative per un totale di quasi 23mila euro ed è stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. I controlli sono scattati nel cantiere dell’asilo nido comunale, all’esito dei quali i militari hanno riscontrato una serie di irregolarità: l’impiego di 3 lavoratori senza contratto, tra cui uno straniero privo di permesso di soggiorno, la mancata visita medica preventiva per altri cinque, l’assenza del piano operativo di sicurezza, la mancata formazione del personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lavoratori in nero nel ristorante, chiusa l'attività e denunciato il titolare

Un ristorante di Orta di Atella è stato chiuso e il titolare denunciato dopo il ritrovamento di lavoratori in nero durante un controllo congiunto dei carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta. L’intervento ha evidenziato irregolarità nelle condizioni di impiego, portando alla sospensione dell’attività e a conseguenze legali per il gestore.

«Gravi inadempienze nel cantiere dell'asilo di Borgotrebbia»: risolto il contratto con l'impresa edile

L'amministrazione comunale di Borgotrebbia ha interrotto il rapporto con la ditta Costruire Srl a causa di gravi inadempienze nel cantiere dell'asilo. L'intervento, finanziato con i fondi del PNRR, subisce così un rallentamento, mentre si cercano soluzioni per garantire la ripresa dei lavori e il rispetto delle tempistiche previste.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sei lavoratori in nero, su sette presenti, sono stati scoperti in un cantiere edile dai carabinieri di Catania - facebook.com facebook

Sei lavoratori in nero, su sette presenti, sono stati scoperti in un cantiere edile dai carabinieri di Catania x.com