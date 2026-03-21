Campus visivo ecco il progetto Un aiuto agli studenti universitari | Pronte mille visite oculistiche

Un nuovo progetto chiamato Campus Visivo prevede l'organizzazione di mille visite oculistiche gratuite rivolte agli studenti universitari provenienti da famiglie con reddito Isee basso. L'iniziativa mira a offrire un supporto concreto a chi potrebbe avere difficoltà ad accedere a controlli specialistici, garantendo così un intervento tempestivo per la salute visiva degli studenti coinvolti.

Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Roma tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. "Il benessere degli studenti non è un principio astratto, ma una priorità concreta a cui dare forma con interventi mirati – così il ministro –. Garantire l’accesso a servizi essenziali come le visite oculistiche significa rimuovere ostacoli che possono incidere sulla qualità dello studio, sulla salute e sulle opportunità di ciascuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tutto quello che riguarda Campus visivo

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