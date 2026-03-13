Levialdi Ghiron Univ Tor Vergata | Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo

All'università di Tor Vergata, circa mille studenti hanno partecipato a visite oculistiche gratuite organizzate dal progetto Campus visivo. L'iniziativa permette agli studenti di sottoporsi a controlli della vista senza costi, offrendo un'opportunità di screening e prevenzione. La proposta mira a favorire il benessere visivo tra i giovani che frequentano l'ateneo.

(Adnkronos) – "È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di effettuare una visita per verificare le capacità di vista. Non solo per lo studio, ma per tutte le attività dei giovani che intraprendono il percorso universitario. È molto importante essere a conoscenza tempestivamente di eventuali problemi e risolverli nel modo più rapido possibile". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, intervenendo oggi a Roma alla presentazione di 'Campus visivo', la clinica oculistica temporanea allestita presso l'università degli Studi di Roma Tor Vergata dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

