Caltanissetta | 40 studenti del Volta vincono i Campionati di Filosofia

Quaranta studenti del Liceo Volta di Caltanissetta hanno superato la selezione d’istituto per i Campionati di Filosofia. La prova si è svolta con successo sotto il coordinamento della docente Liotta, confermando l’eccellenza del pensiero critico nel territorio nisseno. Melissa Siciliano ed Elena Dell’Aira si sono distinte nella selezione in lingua inglese, mentre Sofia Amico e Marco Dierna hanno vinto quella in italiano. Il prossimo appuntamento è fissato per domani, 5 marzo, con una prova remota che determinerà chi rappresenterà la scuola alla fase nazionale. La vittoria del ragionamento critico. Il percorso dei quaranta partecipanti ha dimostrato come la logica e l’etica possano essere strumenti potenti per decifrare il mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

