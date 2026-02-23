Campionati italiani di cucina | meritato terzo posto per studentessa del Dieffe di Noventa

Alexandra Arbunescu, studentessa della scuola professionale Dieffe di Noventa, ha ottenuto il terzo posto ai Campionati italiani di cucina nella categoria Pasticceria da Ristorazione - juniores. La sua vittoria deriva dalla preparazione di un dessert innovativo e ben equilibrato, che ha colpito la giuria. La giovane ha dimostrato grande abilità e sicurezza in fase di esecuzione. La sua performance ha attirato l’attenzione degli esperti del settore. La competizione si è svolta in un clima di forte entusiasmo.

Per il concorso, la competizione nazionale più prestigiosa per studenti delle scuole alberghiere, Alexandra ha scelto di creare una cheesecake che racchiude due valori fondamentali: territorialità e sostenibilità. In linea con il programma didattico del terzo anno, dedicato alla cucina regionale, ha ideato una ricetta che rende omaggio al Veneto attraverso ingredienti e preparazioni tipiche, reinterpretate in chiave contemporanea. La cheesecake da ristorazione "Ri-Ciclo di Luna" è accompagnata dalla "Macafame" alle carote, antico dolce di recupero della domenica preparato con pane raffermo ammollato nel latte, arricchito da delicate note aromatiche al vin brûlé.