Camerano in campo i bambini Festa lacrime e commozione in ricordo di Massimiliano Trozzi

A Camerano, i bambini sono scesi in campo al Montenovo per partecipare alla prima edizione del memorial Massimiliano Trozzi, un evento che ha richiamato molte persone. Durante la giornata si sono alternati momenti di festa, lacrime e commozione, con un pallone protagonista. Dal Camerano calcio si sottolinea che l’obiettivo era ricordare Trozzi facendo ciò che lui amava di più.

Un pallone, i bambini in campo e tante persone riunite al Montenovo. "Non c’era modo migliore per ricordarlo che fare quello che amava di più" dicono dal Camerano calcio in riferimento alla prima edizione del memorial Massimiliano Trozzi. In quel Montenovo che è stata la sua seconda casa. Se non addirittura la prima. Una giornata intensa e partecipata, emozioni, qualche lacrima, sorrisi, a quasi un anno dalla sua scomparsa, con momenti toccanti come quello dedicato alla famiglia con i figli scesi in campo. Il Camerano ha scelto di ricordare il compianto presidente con il calcio dei più piccoli, quello più autentico. In campo Piccoli Amici e Primi Calci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Camerano, in campo i bambini. Festa, lacrime e commozione in ricordo di Massimiliano Trozzi Articoli correlati Campane a festa per la nascita di Gioele, la commozione di un paese. Il padre Matteo morì a dicembre su un campo di calcettoMonte Argentario (Grosseto), 25 gennaio 2026 – A Porto Ercole le campane hanno suonato più forte che mai. Simone e Massimiliano chiudono il ristorante: l’ultimo giorno del locale, tra abbracci e commozioneFirenze, 31 dicembre 2025 - Artemide, dea della caccia, a Molino del Piano a Pontassieve è diventata per 16 anni "dea dell’accoglienza", come scrive... Aggiornamenti e notizie su Massimiliano Trozzi Argomenti discussi: CAMERANO. Domenica 15 marzo il 1° Memorial Massimiliano Trozzi. Addio all'imprenditore Massimiliano Trozzi, morto in azienda a 45 anni. I figli: «Eri il papà migliore al mondo»CAMERANO Uno stadio Montenovo stracolmo di amore e dolore per i funerali di Massimiliano Trozzi, il 45enne titolare della Fraber di San Biagio e presidente del Camerano Calcio stroncato da un malore ... corriereadriatico.it Magliette, fiori e fumogeni colorati per l’addio a Massimiliano TrozziL’estremo saluto è stato organizzato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel suo stadio Montenovo a Camerano. Si riuniranno tutti lì coloro che hanno amato Massimiliano Trozzi, 45 anni, titolare ... ilrestodelcarlino.it