A Porto Ercole, nel giorno della nascita di Gioele, le campane del paese hanno suonato in segno di gioia e speranza. Un momento di condivisione che ha coinvolto tutta la comunità, in un’atmosfera di serenità e vicinanza. La nascita di Gioele rappresenta un nuovo inizio, in ricordo del padre Matteo, scomparso lo scorso dicembre. Un gesto semplice, ma carico di significato, per celebrare la vita e la solidarietà del paese.

Monte Argentario (Grosseto), 25 gennaio 2026 – A Porto Ercole le campane hanno suonato più forte che mai. Alle 13,35 è nato oggi a Grosseto il piccolo Gioele, un mese dopo quello che sarebbe stato il compleanno del padre Matteo Legler. Un momento toccante e atteso da tutta la comunità, dopo la tragica scomparsa un mese e mezzo fa del giovane ds del Porto Ercole, non ancora trentenne, su un campo di calcetto. E' nato Gioele, il parroco suona le campane a festa. A dicembre la scomparsa del padre Matteo Don Adorno Della Monaca ha così fatto un video e ha azionato le campane della chiesa di San Paolo della Croce per far sentire la vicinanza di tutto il paese alla compagna Ginevra, neo mamma di Gioele, e a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campane a festa per la nascita di Gioele, la commozione di un paese. Il padre Matteo morì a dicembre su un campo di calcetto

