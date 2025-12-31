Simone e Massimiliano chiudono il ristorante | l’ultimo giorno del locale tra abbracci e commozione

Simone e Massimiliano hanno deciso di chiudere il loro ristorante Artemide a Molino del Piano, Pontassieve. Dopo 16 anni di attività, il locale saluta i clienti e la comunità con un’ultima giornata dedicata ai ricordi e all’emozione, tra abbracci e momenti di commozione. La loro esperienza ha rappresentato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina e accoglienza nella zona, lasciando un’eredità importante nel panorama locale.

Firenze, 31 dicembre 2025 - Artemide, dea della caccia, a Molino del Piano a Pontassieve è diventata per 16 anni "dea dell'accoglienza", come scrive dettagliatamente sul suo sito il gastronomo, giornalista e sommelier Leonardo Romanelli. Un ristorante molto apprezzato, che ora però ha chiuso i battenti. Un annuncio che aveva spiazzato tutti quando i gestori hanno annunciato la chiusura con questo messaggio: "Cari Amici (e non più clienti), perchè in questi 16 anni passati insieme molti di voi sono diventati veri e grandi amici. Vi vogliamo comunicare (ma molti di voi lo sanno già) che il 30 dicembre 2025 sarà il nostro ultimo giorno al Ristorante Artemide".

