Le cose cambiano – Hansi Flick felice al Barcellona ma ammette che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso al Real Madrid
Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha dichiarato di poter affrontare un destino simile a quello di Xabi Alonso al Real Madrid, nonostante il senso di appartenenza e coesione crescenti nella squadra catalana. La sua riflessione evidenzia le incertezze legate alla gestione tecnica e ai possibili sviluppi futuri, sottolineando come anche una posizione apparentemente stabile possa essere soggetta a cambiamenti nel calcio moderno.
L'allenatore del Barcellona Hansi Flick afferma che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso nonostante il crescente senso di famiglia nella capolista della Liga. Alonso ha lasciato il Real Madrid lunedì ed è stato sostituito da Alvaro Arbeloa dopo un turbolento periodo di sette mesi al Santiago Bernabéu. La sua ultima partita in carica è stata la sconfitta nella finale della Supercoppa spagnola di domenica contro il Barça in Arabia Saudita, tra le notizie di disordini tra giocatori con diversi membri senior della squadra di Madrid ritenuti non convinti dei suoi metodi.
