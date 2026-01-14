Le cose cambiano – Hansi Flick felice al Barcellona ma ammette che potrebbe subire la stessa sorte di Xabi Alonso al Real Madrid

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha dichiarato di poter affrontare un destino simile a quello di Xabi Alonso al Real Madrid, nonostante il senso di appartenenza e coesione crescenti nella squadra catalana. La sua riflessione evidenzia le incertezze legate alla gestione tecnica e ai possibili sviluppi futuri, sottolineando come anche una posizione apparentemente stabile possa essere soggetta a cambiamenti nel calcio moderno.

