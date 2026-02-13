Pisa-Milan 1-2 | Sempre la stessa storia | tanta generosità ma vincono gli avversari

Il Pisa perde 1-2 contro il Milan, una sconfitta che si ripete ogni volta: i nerazzurri ci mettono impegno e coraggio, ma alla fine devono arrendersi. Stavolta, i toscani hanno messo in campo una buona grinta e creato diverse chance, come un colpo di testa che avrebbe potuto cambiare le sorti del match, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta.

I nerazzurri se la giocano alla pari contro la seconda forza del campionato. Recuperano meritatamente con Loyola il vantaggio rossonero, poi nel finale Modric regala la vittoria al vittoria Ormai lo sappiamo, l'andamento delle partite casalinghe del Pisa è quasi sempre lo stesso. I nerazzurri giocano alla pari anche con gli avversari più quotati, costruiscono anche buone occasioni da gol, ma poi guardano festeggiare gli altri. Arriva così un'altra sconfitta che diminuisce ulteriormente le pochissime speranze di salvezza. I nerazzurri scendono in campo con uno schieramento similare a quello di Verona, con due sole novità: Nicolas tra i pali al posto degli infortunati Scuffet e Semper, Tramoni sulla trequarti al posto di Durosinmi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Snowboard, Elisa Caffont: “Le Olimpiadi saranno una storia a parte, ma credo sempre più in me stessa” Elisa Caffont, atleta di snowboard alpino, ha migliorato le sue prestazioni durante la stagione olimpica, consolidando la sua posizione tra le atlete di vertice a livello internazionale. Pronostico Espanyol-Barcellona: dal 2018 quasi sempre la stessa storia L'incontro tra Espanyol e Barcellona, valido per la diciottesima giornata della Liga, si svolgerà sabato. Se ne discute su altre fonti Focus trattati: Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; I precedenti di Pisa-Milan; Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il DiavoloIl Milan torna in campo dopo quasi dieci giorni di pausa e si aggiudica tre punti pesanti a Pisa. I rossoneri, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A, hanno giocato una gara ... ilmattino.it Pisa – Milan 1-2 cronaca e highlights: Modric tiene aperto il campionato! – VIDEOIl Milan batte 2-1 il Pisa alla Cetilar Arena nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26, in basso gli highlights. Il Diavolo si prende una vittoria cruciale ma faticosissim ... generationsport.it Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com