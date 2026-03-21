Un giocatore del Napoli ha rilasciato dichiarazioni dure sulla squadra e alcuni dei suoi compagni. Ha affermato che Osimhen non si allenava regolarmente e che Kvara non era felice durante la stagione 202324. La stagione appena conclusa è ancora presente nella memoria dei tifosi napoletani, dopo l’annata complicata che ha seguito la vittoria dello Scudetto.

Se guardiamo al passato, la stagione 202324 è rimasta fortemente nella mente dei tifosi del Napoli, in quella difficilissima annata calcistica che ha seguito quella dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Da squadra campionessa d’Italia in carica, gli azzurri non hanno mai dimostrato di poter competere ancora una volta per il Tricolore, con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. L’andamento di quella stagione ha però superato ogni pronostico, con i partenopei che hanno chiuso con un piazzamento a metà classifica e ben tre cambi in panchina: tra gli allenatori di quella stagione Francesco Calzona, che oggi è tornato a parlare dei mesi trascorsi al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calzona, dichiarazioni pesanti sul suo Napoli: “Osimhen non si allenava. Kvara? Non era felice”

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