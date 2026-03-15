Calvarese | Koopmeiners alza il piede dopoché è passato il pallone Rete Conceicao era valida

Durante una partita, l’arbitro Calvarese ha spiegato che Koopmeiners ha alzato il piede dopo aver toccato il pallone, ritenendo valida la rete di Conceicao. La decisione si basa sulla dinamica dell’azione, con l’arbitro che ha confermato la regolarità del gol dopo aver esaminato le immagini e ascoltato le sue valutazioni. La situazione ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

. La moviola dell’ex arbitro di Udinese Juve. Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, si dice in disaccordo con la decisione dell’arbitro Mariani di annullare la rete di Conceicao in Udinese Juve.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Si legge: « Dopo aver ben diretto Real Madrid-Manchester City, in Udinese-Juventus Mariani annulla il gol di Conceição con Ofr seguendo le disposizioni Can. Partiamo proprio dall’episodio clou. Il portoghese segna, l’arbitro va all’Ofr per valutare la punibilità del fuorigioco geografico di Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvarese: «Koopmeiners alza il piede dopoché è passato il pallone. Rete Conceicao era valida» Articoli correlati Spalletti a DAZN: «Koopmeiners prenderà il posto di Conceicao. Il problema non è dire che siamo forti, ma dimostrarlo. Serve equilibrio»Giuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Leggi anche: Calvarese risponde Marotta: “Rigore Perisic-Cuadrado? Cicatrice del passato” Contenuti utili per approfondire Rete Conceicao Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao(Adnkronos) – Fa discutere il gol annullato alla Juventus contro l’Udinese. Oggi, sabato 14 marzo, durante il match valido ... cremonaoggi.it Gol annullato Conceicao: il portoghese aveva raddoppiato, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Koopmeiners. Decisione che lascia molto dubbi – FOTOGol annullato Conceicao, la rete è stata non convalidata per la posizione irregolare di Koopmeiners davanti a Okoye. Una decisione molto dubbia Il finale di gara si accende per un episodio che strozza ... juventusnews24.com