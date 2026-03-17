Durante la partita tra Esperance e Al Ahly, l'arbitro senegalese Issa Sy ha mostrato un cartellino rosso anticipato, evitando proteste dei giocatori. L'arbitro ha agito prima che si scatenassero le reazioni sul campo, in una decisione decisamente inusuale per una gara di questa importanza. La scelta ha suscitato commenti tra gli spettatori e gli esperti presenti all'incontro.

Sfida ad alta tensione quella diretta dall’arbitro senegalese Issa Sy tra Esperance e Al Ahly. A decidere il match, vinto 1-0 dall’Esperance, è stato un episodio discusso nella ripresa: al 73’, dopo revisione per un presunto fallo di mano di Mohamed Hany, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore. Dal dischetto, Mohamed Amine Tougai non ha sbagliato. Nel finale, prevedendo possibili proteste, l’arbitro ha adottato una soluzione insolita ma efficace: al triplice fischio ha mostrato subito il cartellino rosso, non per espellere qualcuno, bensì come chiaro segnale contro ogni forma di protesta. Rimasto al centro del campo con il cartellino in mano e supportato dalla polizia locale, ha così mantenuto la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbitro teme le proteste e… anticipa il cartellino rosso: surreale in CAF

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