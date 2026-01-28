Calciomercato Genoa | la Juventus insiste per Norton-Cuffy ecco l’offerta dei bianconeri e la risposta del Grifone! Retroscena

La Juventus fa pressing per Norton-Cuffy e ha presentato un’offerta ufficiale al Genoa. I bianconeri vogliono l’esterno inglese e stanno cercando di convincere il club ligure a cederlo. Il Genoa, però, ha già risposto, lasciando capire di non voler fare sconti. La trattativa resta calda e i prossimi giorni saranno decisivi.

