Calciomercato Juve suggestione Rudiger per una difesa stellare

La Juventus sta valutando l’ipotesi di ingaggiare Rudiger per rinforzare la difesa. La società lavora per allestire una squadra competitiva e pronto a sfidare le principali avversarie del campionato italiano. La direzione sportiva segue diverse piste e punta a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa con Rudiger è tra le possibilità più concrete.

Continua la ricerca della Juventus per fornire a Luciano Spalletti una squadra fin da subito pronta a competere per i posti più alti della Serie A e non solo. In vista del prossimo mercato estivo, tra i tanti possibili nomi per rafforzare la rosa bianconera, eccone uno che proprio sotto la guida del tecnico di Certaldo è diventato grande: Toni Rudiger. Riportata come indiscrezione dal quotidiano di Torino Tuttosport, potrebbe non limitarsi ad una mera congettura. Rudiger-Spalletti: un rapporto ancora vivido per il tedesco. La storia tra i due comincia nella Roma del post Garcia, nel 2016, quando un Rudiger non ancora dominante come oggi, ma... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juve, suggestione Rudiger per una difesa stellare Articoli correlati Calciomercato Juve: Kolo Muani una suggestione, sondato anche Biereth del MonacoPinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... Calciomercato Juve, Gazzetta: Kolo Muani una suggestione, sondato anche Biereth del MonacoPinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... Una selezione di notizie su Calciomercato Juve Rudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succedeRudiger Juve: la dirigenza studia il colpo, valutando il ritorno in Italia dell’esperto difensore per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti La Juventus sogna un clamoroso rinforzo per il pacc ... juventusnews24.com Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno allacciato i contatti per riportare in Italia Antonio Rudiger. I dettagli del possibile colpo in difesaCalciomercato Juventus: i bianconeri hanno allacciato i contatti per riportare in Italia Antonio Rudiger. I dettagli del possibile colpo in difesa ... calcionews24.com