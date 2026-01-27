Calciomercato Juve Gazzetta | Kolo Muani una suggestione sondato anche Biereth del Monaco

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco. La società monitora attentamente il mercato per individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, senza affrettare le decisioni. Le trattative sono in fase preliminare e potrebbero evolversi nelle prossime settimane. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali offerte ufficiali.

. Caccia al 9 da regalare a Spalletti. Il mercato della Juventus è in fermento e, nelle ultime ore, si è arricchito di un ritorno di fiamma suggestivo quanto complicato: quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, che sta attraversando un’ esperienza poco brillante in prestito al Tottenham, ha manifestato tramite il suo entourage il desiderio di tornare a Torino, dove aveva lasciato un ottimo ricordo nei suoi sei mesi di permanenza. Il nodo Kolo Muani. Sebbene Luciano Spalletti approvi con entusiasmo il profilo del transalpino – spiega La Gazzetta dello Sport, l’operazione “Kolo-bis” si scontra con ostacoli diplomatici e burocratici non indifferenti: Il muro del PSG: il club parigino, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a fare sconti o favori alla Juventus dopo le tensioni dello scorso agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Gazzetta: Kolo Muani una suggestione, sondato anche Biereth del Monaco Approfondimenti su Calciomercato Juve Juve, per l'attacco ci sono anche Beto e l'ex Kolo Muani Benvenuti a un nuovo episodio di Super Blitz, il podcast quotidiano dedicato alle ultime novità del calciomercato. Calciomercato Juve, Kolo Muani sempre nel mirino? Intanto l’attaccante ha fatto vedere questa cosa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Calciomercato Juve Argomenti discussi: Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative...; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Mateta, il gigante delle banlieues che amava Ibra: da giovane le big lo scartavano, ora lo punta la Juve. Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie AContatti con l’entourage del francese, che spera in un ritorno in bianconero. La sensazione alla Continassa è che un centravanti alla fine arriverà ... tuttosport.com Juventus, caccia al nuovo attaccante: Kolo Muani si rifà vivoJuventus, caccia al nuovo attaccante: Kolo Muani si rifà vivo Messaggio da Londra: il francese scontento al Tottenham. Ma PSG freddo, si valutano alternative Come riferisce Gazzetta, ... tuttojuve.com Calciomercato in diretta: Juve, dentro o fuori per En-Nesyri. Maldini alla Lazio x.com CALCIOMERCATO LAZIO | ULTIMI AGGIORNAMENTI Mercato Lazio: chiusa la corsa per Maldini, Napoli e Juve anticipate Secondo quanto riportato da FABRIZIO ROMANO e MATTEO MORETTO, è stato raggiunto l’accordo verbale totale tra Lazio e Ata - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.