Calciomercato Juve | Kolo Muani una suggestione sondato anche Biereth del Monaco

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco. Queste possibili acquisizioni sono al centro delle discussioni, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista della prossima stagione. La società segue attentamente le situazioni e valuta le opportunità per perfezionare il proprio progetto sportivo.

. Caccia al 9 da regalare a Spalletti. Il mercato della Juventus è in fermento e, nelle ultime ore, si è arricchito di un ritorno di fiamma suggestivo quanto complicato: quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, che sta attraversando un’ esperienza poco brillante in prestito al Tottenham, ha manifestato tramite il suo entourage il desiderio di tornare a Torino, dove aveva lasciato un ottimo ricordo nei suoi sei mesi di permanenza. Il nodo Kolo Muani. Sebbene Luciano Spalletti approvi con entusiasmo il profilo del transalpino – spiega La Gazzetta dello Sport, l’operazione “Kolo-bis” si scontra con ostacoli diplomatici e burocratici non indifferenti: Il muro del PSG: il club parigino, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a fare sconti o favori alla Juventus dopo le tensioni dello scorso agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco.

