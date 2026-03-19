A pochi giorni dall’avvio delle trattative per il rinnovo di Luciano Spalletti, si profila uno scontro tra l’allenatore e l’amministratore delegato della Juventus riguardo alla scelta del portiere. La questione riguarda due opzioni principali, Restes e un “Instant Team,” con le divergenze tra le parti che si fanno sempre più evidenti. La decisione sul futuro tra i vertici del club è ancora da definire.

Scontro totale ai vertici della Juventus sul futuro della porta bianconera. Mentre il rinnovo di Luciano Spalletti entra nella fase operativa, emerge una profonda divergenza strategica tra il tecnico toscano e l’AD Damien Comolli. Il dirigente francese punta con decisione su Guillaume Restes, classe 2005 del Tolosa, considerato il “talento generazionale” della scuola transalpina. Con 100 presenze già accumulate in Ligue 1 a soli 21 anni, Restes ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro: una cifra che Comolli è pronto a investire per blindare il reparto per il prossimo decennio, ma che si scontra con la visione pragmatica dell’allenatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, duello Comolli-Spalletti per la porta: Restes o un “Instant Team”?

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