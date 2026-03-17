Calciomercato Juve LIVE | Occhi su Koné del Sassuolo torna di moda Greenwood

La Juventus monitora da vicino la situazione di Koné, centrocampista del Sassuolo, nel corso del calciomercato. Nel frattempo, torna di moda il nome di Greenwood, attaccante che ha già attirato l'interesse dei dirigenti bianconeri. Segui con attenzione tutte le trattative in corso, con aggiornamenti in tempo reale su incontri, indiscrezioni e affari conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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