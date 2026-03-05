Calciomercato Inter Thuram in Premier per 85 milioni? Secondo Accomando…

Il calciomercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Marcus Thuram alla Premier League, con una proposta di circa 85 milioni di euro. La trattativa coinvolge il giocatore e diversi club inglesi, mentre l’Inter valuta le offerte ricevute. La notizia ha tenuto banco tra gli addetti ai lavori, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa trattativa.

Calciomercato Inter. Il futuro di Marcus Thuram continua a essere uno degli argomenti più discussi nel calciomercato europeo. Intervenuto nel podcast Tutti in the Box, il giornalista esperto di mercato Orazio Accomando ha commentato le possibilità di trasferimento dell’attaccante francese, sottolineando come la sua valutazione rappresenti un ostacolo per il calcio italiano. “ La clausola di Thuram credo sia tra gli 80 e gli 85 milioni, oggi è inimmaginabile vederlo in Italia “, ha dichiarato, aggiungendo che il giocatore sarebbe invece molto apprezzato in Premier League. Accomando ha analizzato anche le caratteristiche del giocatore, evidenziando come il suo stile di gioco sia più adatto al campionato inglese che al contesto tattico italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Milan, secondo Accomando offerti a Fofana più di 5 milioni a stagione. Il club rossonero…La finestra invernale di calciomercato chiuderà a fine gennaio, tra più di due settimane e le voci iniziano a farsi sempre più insistenti.

Leggi anche: Calciomercato Inter, Accomando è certo: “Il primo colpo dell’Inter sarà…”

Una selezione di notizie su Calciomercato Inter.

Temi più discussi: Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile; Inter, una squadra in uscita: in difesa salutano in tre, enigmi Calha e Thuram; Calciomercato Inter: Thuram può partire; Inter, Barella e Thuram sotto accusa: cosa fare sul mercato, una domanda a Oaktree.

Inter, Accomando boom: Per me questo club di Premier può spendere 85 milioni per ThuramOrazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così a Tutti in the Box del futuro di Marcus Thuram ... msn.com

Inter, i 4 ostacoli alla cessione di Thuram: variabile MondialeProbabilmente l’Inter si ‘accontenterebbe’ pure di 40/50 milioni, oro colato per il Thuram di adesso. Nel caso tutta plusvalenza, essendo lui arrivato a costo zero. Chi il suo erede? Attenzione al ... calciomercato.it

Calciomercato Juve Inter in pole per un obiettivo bianconero - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com