Seconda categoria Rosia cala il poker La Fonte è corsara

Questa mattina, la squadra di Rosia ha portato a casa una vittoria convincente, segnando quattro gol e lasciando poco spazio agli avversari. La Fonte si è invece resa protagonista di una partita intensa, portando a casa un risultato positivo dopo un’ottima prestazione in trasferta. La giornata di calcio si è conclusa con momenti di tensione e tante emozioni per i tifosi presenti sugli spalti.

Seconda categoria. Girone E Gracciano-Casellina 0-0. Prima occasione del Gracciano: al 15', Tonizzo offre una buona palla a Ermini. Al 34' il Casellina prova a passare in vantaggio con Nasa. Al 63' l'occasione più rilevante per il Gracciano, con Ermini. Il Gracciano di mister Marcoionni gioca meglio. Staggia-Real Peretola 0-0. Buona prova di uno Staggia decimato dagli infortuni al cospetto della capolista. Primo tempo favorevole ai padroni di casa, insidiosi con il tandem offensivo composto da Burresi e Lusini. Nella ripresa la leader del campionato emerge con le sue qualità e i neroverdi, dalla retroguardia granitica, rischiano la capitolazione.

