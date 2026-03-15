Calcio Promozione Pienza sconfitto dal Casentino Ci pensa Lunghi
Nel campionato di Promozione, il Pienza perde 1-0 contro il Casentino. La rete decisiva è stata segnata da Lunghi, che ha contribuito alla vittoria della squadra di casa. La formazione del Casentino comprendeva tra gli altri Ombra, Lucci, Fini e Diani, mentre il Pienza schierava giocatori come Pietrini e Mazzi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0.
CASENTINO 1 PIENZA 0 CASENTINO: Ombra, Lucci (84’ Sorbini), Fini, Pasquini, Orlandini, Bronchi, Sestini, Dini, Mazzi (70’ Pietrini), Lunghi, Diani. Panchina: Menchini, Nocentini, Bondi, Corsetti, Camara, Chianucci, Detti. Allenatore Dini. PIENZA: Tafarella, Berardi, Giovagnoli (46’ Bonari), Ajdini, Pinsuti P., Bianciardi (64’ Mensini), Di Carlo (79’ Pecci), Camillucci, Valente (46’ Voroneanu), Begnardi, Pinsuti A. (73’ Vargiu). Panchina: Biagiotti, Barbetti, Guerra, Chechi. Allenatore Camillucci. Arbitro: Mellini di Firenze; assistenti Gelli e Gambino di Prato. Rete: 8’ Lunghi. SOCI – Buon inizio del Casentino che all’8’ passa in vantaggio con un rasoterra di Lunghi dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Leggi anche: Calcio Promozione. Il Pienza va sotto poi ribalta tutto e trionfa
Leggi anche: PROMOZIONE: le due formazioni aretine non hanno fallito negli anticipi. oggi in campo alberoro e viciomaggio. Lunghi rilancia le quotazioni del Casentino Academy: bene anche il Montagnano
Una raccolta di contenuti su Calcio Promozione
Discussioni sull' argomento Promozione C. Pari giusto tra Pienza e Cortona Camucia: finisce 1 a 1; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 14 marzo.
Calcio Promozione. Acquaviva-Montagnano e Casentino-PienzaScendono in campo oggi (alle 15) due formazioni senesi su tre nel girone C di Promozione Toscana. Anticipano ad ... msn.com
Calcio Promozione. Il Pienza va sotto poi ribalta tutto e trionfaPIENZA 3 CENTRO LEBOWSKI 2 PIENZA: Tafarella, Berardi, Pinsuti P., Ajdini, Guerra, Bianciardi, Voroneanu (60’ Bartoli, 70’ Pecci), Camillucci (90’ Mensili), ... sport.quotidiano.net
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 27^ GIORNATA, CAPOLISTA INVICTA MATERA SFIDA MIGLIONICO AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO, ALLENATORE PORTIERI CAPPIELLO PRESENTA IL MATCH https://www.sassilive.it/sport/calcio/calcio-prom facebook