Calcio Promozione Pienza sconfitto dal Casentino Ci pensa Lunghi

Nel campionato di Promozione, il Pienza perde 1-0 contro il Casentino. La rete decisiva è stata segnata da Lunghi, che ha contribuito alla vittoria della squadra di casa. La formazione del Casentino comprendeva tra gli altri Ombra, Lucci, Fini e Diani, mentre il Pienza schierava giocatori come Pietrini e Mazzi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0.