Calcio femminile la Roma non sbaglia e consolida la leadership in Serie A L’inter la spunta nel recupero

La Roma conferma la propria leadership in Serie A femminile dopo l’undicesimo turno della stagione 2025-2026, mantenendo un vantaggio stabile rispetto alle inseguitrici. La squadra giallorossa ha ottenuto una vittoria importante, rafforzando la posizione in classifica, mentre l’Inter si è imposta nel recupero, consolidando il proprio cammino nel campionato. La stagione prosegue con equilibrio e competitività, evidenziando l’interesse crescente per il calcio femminile in Italia.

La Roma non sbaglia e rimane saldamente incollata al comando della classifica anche dopo l'undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. La compagine capitolina ha infatti espugnato quest'oggi il campo del Genoa, passando un il risultato di 0-1. Match comunque tutt'altro che agevole quello delle giallorosse che, dopo aver avuto nitide occasioni, trovano il goal vittoria allo scadere del primo tempo quando, a seguito di una defaillance difensiva in fase di ripartenza delle rivali, il pallone finisce sui piedi di Giugliano che, da fuori area, libera un bolide che si insacca in rete.

