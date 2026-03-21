Una nuova vicenda coinvolge Andrea Delmastro e riguarda aspetti penali che sono attualmente sotto esame della magistratura. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge il calcio, la criminalità organizzata e alcuni clan. La situazione rimane in fase di indagine e non sono state ancora fatte dichiarazioni ufficiali. La questione richiede ulteriori sviluppi e approfondimenti giudiziari.

Premessa: la nuova vicenda che coinvolge Andrea Delmastro investe profili penali che qui non si possono né si debbono valutare perché riguardano la magistratura. La questione politica, invece, sì che va affrontata. Questa questione politica riguarda i rapporti inquietanti fra la destra romana e la criminalità organizzata. La cosa è molto importante perché si sta parlando del primo partito italiano la cui leader è anche la presidente del Consiglio, di cui il più importante esponente è presidente del Senato, che annovera vari ministri, sottosegretari, presidenti di commissione, tra le quali l’Antimafia. Che la vicenda scotti è dimostrato dal fatto che le sorelle Meloni sono subito scese in campo per difendere il sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Calcio, criminalità, clan e quel che Meloni prima o poi dovrà spiegare

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