Allarme criminalità in Ciociaria | clan autoctoni infiltrazioni mafiose e boom di droga

Da frosinonetoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Frosinone si trova di nuovo sotto i riflettori per l’aumento della criminalità. Le forze dell’ordine segnalano un incremento di attività illegali legate a clan locali e alle infiltrazioni di gruppi mafiosi. Negli ultimi mesi, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e sono state denunciate numerose operazioni contro il traffico illecito. La situazione è più complicata rispetto al passato, e le autorità devono fare i conti con una realtà che si fa sempre più difficile da controllare.

La provincia di Frosinone non è un'isola felice, ma un territorio che presenta "criticità" strutturali legate alla presenza di organizzazioni criminali complesse. È questo il quadro allarmante che emerge dalla relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Amato, e del Presidente della Corte, Giuseppe Meliadò, in occasione dell'apertura del nuovo Anno Giudiziario. Se Roma detiene il triste primato per numero assoluto di delitti, la Ciociaria — insieme a Latina e Viterbo — finisce sotto la lente della magistratura per fenomeni che vanno ben oltre la microcriminalità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

