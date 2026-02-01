Allarme criminalità in Ciociaria | clan autoctoni infiltrazioni mafiose e boom di droga

La provincia di Frosinone si trova di nuovo sotto i riflettori per l’aumento della criminalità. Le forze dell’ordine segnalano un incremento di attività illegali legate a clan locali e alle infiltrazioni di gruppi mafiosi. Negli ultimi mesi, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e sono state denunciate numerose operazioni contro il traffico illecito. La situazione è più complicata rispetto al passato, e le autorità devono fare i conti con una realtà che si fa sempre più difficile da controllare.

La provincia di Frosinone non è un'isola felice, ma un territorio che presenta "criticità" strutturali legate alla presenza di organizzazioni criminali complesse. È questo il quadro allarmante che emerge dalla relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Amato, e del Presidente della Corte, Giuseppe Meliadò, in occasione dell'apertura del nuovo Anno Giudiziario. Se Roma detiene il triste primato per numero assoluto di delitti, la Ciociaria — insieme a Latina e Viterbo — finisce sotto la lente della magistratura per fenomeni che vanno ben oltre la microcriminalità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Ciociaria Infiltrazioni mafiose, sciolto il comune di Paternò Infiltrazioni mafiose, Cdm scioglie il Comune di Paternò Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Frosinone Ciociaria Argomenti discussi: Allarme criminalità in Ciociaria: clan autoctoni, infiltrazioni mafiose e boom di droga; Esperia, assalto esplosivo alla BPC: dopo Cervaro cresce l’allarme sicurezza. Allarme in Molise per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Reati di competenza della Dda più che raddoppiati, le minacce arrivano soprattutto dalla Puglia, ma anche dalla Campania Servizio di Dino Cardarelli, montaggio Eleonora Diodati Tgr Rai #IoS - facebook.com facebook “Minori, più reati e più coltelli”. L’allarme della Procura generale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.