Un’anziana vittima di un’aggressione in ospedale provoca sconcerto. Durante una lite, un uomo si è scagliato contro un paziente anziano e gli ha dato un calcio alla testa, lasciando tutti senza parole. L’episodio è avvenuto nel reparto, e ora si indaga su cosa abbia scatenato la violenza.

Nella quiete apparente di un reparto ospedaliero, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e la fragilità umana è parte della quotidianità, le tensioni possono crescere senza preavviso. Le parole si accavallano, i toni si alzano, l’aria si fa improvvisamente densa. Poi, in pochi istanti, la soglia viene superata. È ciò che è accaduto nella mattinata di lunedì 2 febbraio all’interno di una stanza del reparto di psichiatria dell’ ospedale Fatebenefratelli di Milano, teatro di una violenta aggressione che ha lasciato un uomo in coma e ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nei reparti dedicati ai pazienti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore e choc in Italia: “La lite, poi quel calcio alla testa”. Paziente anziano aggredito in ospedale

