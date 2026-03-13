Calcio a 5 penultima giornata | il Forlì fa visita al Montale in uno scontro diretto playoff

Sabato alle 15 si gioca la penultima giornata di campionato di calcio a 5 della Serie C1 Emilia-Romagna. Il Forlì affronta in trasferta il Montale in uno scontro diretto per i playoff. Tutti i campi della regione ospitano le partite della giornata, che vede diverse squadre impegnate in incontri decisivi per la classifica.

Intanto l’Under 19 ha concluso il proprio campionato domenica scorsa al sesto posto finale, chiudendo la stagione con tre vittorie consecutive Sabato alle 15, in contemporanea su tutti i campi della Serie C1 Emilia-Romagna, andrà in scena la 21esima e penultima giornata di campionato. Il Forlì sarà impegnato in trasferta al Pala Roller di Montale Rangone (Modena) contro il Montale Football Five in una sfida che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la zona playoff. La formazione modenese arriva all’appuntamento forte della vittoria esterna per 2-5 sul campo del Fossolo e occupa attualmente il quinto posto in classifica con 32 punti, l’ultimo valido per accedere alla post-season. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

